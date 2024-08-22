Алаудинов рассказал о подбитом Abrams на курском направлении

Алаудинов: ВС России подбили на курском направлении американский танк Abrams

Российские бойцы подбили на курском направлении американский танк Abrams. Об этом в своем Telegram-канале рассказал замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«На фронте у нас пока все очень хорошо, все под контролем. Противник активных боевых действий сегодня не предпринимал, но в то же время мы подбили с десяток единиц техники, там и пикапы, и, как говорится, танк один сегодня Abrams», — отметил он.

По словам Алаудинова, российские военные подбили несколько единиц артиллерийских установок разного калибра, несколько пунктов управления.

Ранее Апти Алаудинов рассказал, что армия России в Курской области начала «задвигать» обратно подразделения Вооруженных сил Украины. Продвижение ВСУ на указанном участке было остановлено, подчеркнул генерал-майор.

Кроме того, Алаудинов рассказал, что Вооруженные силы Украины планировали подорвать мосты в Курской области, чтобы лишить поддержки подразделения российских войск на другой стороне реки. При этом он подчеркнул, что военное руководство, ответственное за этот сектор, очень хорошо среагировало, организовав водные переправы.