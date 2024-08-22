Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:00, 22 августа 2024Россия

Алаудинов рассказал о подбитом Abrams на курском направлении

Алаудинов: ВС России подбили на курском направлении американский танк Abrams

Кадр: Telegram-канал «Апти Алаудинов «АХМАТ»

Российские бойцы подбили на курском направлении американский танк Abrams. Об этом в своем Telegram-канале рассказал замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«На фронте у нас пока все очень хорошо, все под контролем. Противник активных боевых действий сегодня не предпринимал, но в то же время мы подбили с десяток единиц техники, там и пикапы, и, как говорится, танк один сегодня Abrams», — отметил он.

По словам Алаудинова, российские военные подбили несколько единиц артиллерийских установок разного калибра, несколько пунктов управления.

Ранее Апти Алаудинов рассказал, что армия России в Курской области начала «задвигать» обратно подразделения Вооруженных сил Украины. Продвижение ВСУ на указанном участке было остановлено, подчеркнул генерал-майор.

Кроме того, Алаудинов рассказал, что Вооруженные силы Украины планировали подорвать мосты в Курской области, чтобы лишить поддержки подразделения российских войск на другой стороне реки. При этом он подчеркнул, что военное руководство, ответственное за этот сектор, очень хорошо среагировало, организовав водные переправы.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ выпустили 13 БПЛА по Волгоградской области. Начался пожар на военном объекте, аэропорт ограничил работу

      Трампа призвали продолжать оскорблять своих политических соперников

      Названы преимущества огнеметной «Тосочки»

      Опубликованы предполагаемые кадры возникшего из-за БПЛА пожара на волгоградском аэродроме

      Трампа сравнили с навязчивым бывшим

      По факту отравления в российском ресторане завели уголовное дело

      Алаудинов рассказал о подбитом Abrams на курском направлении

      В России высказались о судьбе пленных американских наемников

      Десятилетнего россиянина с аутизмом нашли под окнами с переломами

      Раскрыто участие американской ЧВК в подготовке «Азова»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше