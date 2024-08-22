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16:19, 22 августа 2024Россия

В России высказались о появлении танка Abrams на курском направлении в зоне СВО

Депутат Заварзин заявил, что вся техника ВСУ будет уничтожена

Фото: Matthias Merz / dpa / Globallookpress.com

Вся техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет уничтожена, заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат высказался о появлении танка Abrams на курском направлении.

«Все будут уничтожено: Abrams, "Тигры", Leopard. Это все мы уже доказали. Бойцы у нас обучены. Вооружение есть достаточно мощное, не только дроны различные, но и другое», — рассказал Заварзин.

Депутат сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России контролируют ситуацию на курском и белгородском направлениях.

«ВСУ пытались сегодня прорыв сделать, 200 человек. Но мы начинаем уже серьезно планировать, изучать и знать все маршруты их передвижения, отрезаем им тылы и поставки продовольствия, боеприпасов», — заключил он.

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Ранее российские бойцы подбили на курском направлении американский танк Abrams. Об этом в своем Telegram-канале рассказал замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил (ВС) РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

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