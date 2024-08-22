ВСУ с бойцами из американской ЧВК попытались прорваться в курскую деревню и встретили российских морпехов. Как идет бой?

ВС РФ в Курской области уничтожили 60 солдат ВСУ с наемниками Forward

Американские наемники в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались прорваться в деревню Русская Конопелька в Суджанском районе Курской области. Российские бойцы отразили атаку и ликвидировали противника, в том числе участников американской частной военной компании (ЧВК) Forward Observation Group (FOG).

По данным Минобороны России, ВСУ 21 августа попытались атаковать деревню в курском приграничье и зайти в нее при поддержке бронетехники, однако их встретили ответным огнем бойцы морской пехоты и 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

В результате ликвидированы до 60 бойцов, при этом число потерь среди американских наемников не уточняется. Кроме того, российские бойцы уничтожили три боевые бронемашины «Козак», боевую машину пехоты М113 и одну БМП-2. В данный момент бои близ Русской Конопельки продолжаются.

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Американская ЧВК подтвердила свое участие в атаках на Курскую область

С начала вторжения ВСУ в российский регион местные жители рассказывали, что слышали среди военных иностранную речь. После этого ЧВК FOG подтвердила участие в атаках на Курскую область, опубликовав фото своих бойцов из российского региона.

На кадрах в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) американские наемники позируют на фоне бронемашины HMMWV в составе группы украинских бойцов. В качестве геолокации указана Курская область, подпись к публикации гласит: The boys in Kursk («Парни в Курске» — прим. «Ленты.ру»).

Предположительно, в центре фото находится основатель ЧВК Деррик Бейлс.

В Белом доме отрицают причастность США к подготовке атаки ВСУ на Курскую область

Представители американской ЧВК отказались давать комментарии якобы из-за запрета со стороны Украины. При этом в Белом доме отрицают причастность к подготовке атаки украинской армии на Курскую область.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что комментировать действия ВСУ должно руководство Киева. «Мы никоим образом не причастны к планированию или подготовке этой операции», — добавила она.

При этом США обсуждают с Киевом долгосрочные цели атаки ВСУ на Курскую область. По словам пресс-секретаря американского Министерства обороны Патрика Райдера, эти вопросы все еще обсуждаются, в том числе вылазка украинских военных в российский регион.

Кроме того, Запад продолжает обучать летчиков ВСУ управлять истребителями F-16, добавил Райдер. «Как я понимаю, на данный момент продолжается обучение [украинских летчиков пилотированию] F-16 в Аризоне и Дании», — сказал он.