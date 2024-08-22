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15:37, 22 августа 2024Россия

Стало известно о ликвидации наемников американской ЧВК во время атаки ВСУ под Курском

Shot: во время атаки ВСУ в Курской области ликвидированы бойцы ЧВК из США

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Во время отражения атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на деревню Русская Конопелька в Суджанском районе Курской области ликвидированы, в том числе, наемники американской частной военной компании (ЧВК) Forward Observation Group. Об этом пишет Shot в Telegram.

О том, что Украина попыталась атаковать населенный пункт, Минобороны России сообщало 21 августа. Как выяснил источник издания, ВСУ, среди которых были наемники из США, пытались зайти в деревню при поддержке бронетехники, однако их встретили ответным огнем бойцы морской пехоты и 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

В результате ликвидированы до 60 бойцов, а также уничтожены три боевые бронемашины «Козак», боевую машину пехоты М113 и одну БМП-2. Число потерь среди американских наемников не уточняется. В данный момент бои продолжаются. Как пишет канал, российские бойцы отражают атаку ВСУ, не давая им закрепиться в Русской Конопельке.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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