Замеченная под Курском американская ЧВК действовала на Украине с 2022 года

РИА: замеченная в Курской области ЧВК США действовала на Украине с 2022 года

Замеченная в атаке на Курскую область американская частная военная компания (ЧВК) Forward Observations Group действовала на Украине с 2022 года. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Первый пост, связанный с действиями ЧВК на Украине, был опубликован 26 февраля 2022 года. На нем изображен подбитый бронеавтомобиль, сама публикация была подписана эмодзи украинского флага. На текущей неделе на странице компании в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) появилась фотография человека с нашивкой ЧВК. Исходя из данных геолокации, фото было сделано в городе Часов Яр.

ЧВК Forward Observation Group уже подтвердила участие в атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Организация опубликовала соответствующее фото с подписью «The boys in Kursk» («Парни в Курске» — прим. «Ленты.ру»).

Ранее в МИД России высказались об участии американской ЧВК в нападении на Курскую область. Утверждается, что это доказывает вовлеченность Вашингтона в конфликт на Украине в качестве непосредственного участника.