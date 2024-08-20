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16:08, 20 августа 2024Мир

В МИД высказались об участии американских ЧВК в атаке на Курскую область

МИД: данные об участии ЧВК из США доказывают вовлеченность в конфликт на Украине

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Данные об участии американских частных военных компаний (ЧВК), таких как Forward Observation Group, идут вразрез с позицией США и со всей очевидностью доказывают вовлеченность Вашингтона в конфликт на Украине в качестве непосредственного участника. Об этом говорится в сообщении МИД России, опубликованного по случаю вызова временной поверенной в делах США в России Стефани Холмс.

«Подобные действия, идущие вразрез с утверждениями администрации Джо Байдена о своей якобы непричастности к нападению украинских неонацистов на Россию, со всей очевидностью доказывают вовлеченность США как непосредственного участника конфликта в злонамеренные замыслы [президента Украины] Владимира Зеленского», — заявили в Министерстве.

Отмечается, что все иностранные специалисты и наемники автоматически становятся законной военной целью для российских военных.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские правоохранительные органы изучают факт присутствия американских журналистов газеты The Washington Post в Судже Курской области.

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      Виктория Кондратьева
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