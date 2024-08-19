В МИД России заявили об изучении факта присутствия американских журналистов в Судже

Захарова: органы изучают факт присутствия американских журналистов в Судже

Российские правоохранительные органы изучают факт присутствия американских журналистов из газеты The Washington Post (WP) в Судже в Курской области. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Правоохранительные органы изучают фактологию в связи с действиями американских журналистов», — рассказала дипломат.

Ранее стало известно, что итальянская телерадиокомпания RAI отозвала журналистов Стефанию Баттистини и Симоне Траини с Украины после сюжета, сделанного в Курской области. Факт посещения России был раскритикован в МИД России, а также посол республики Чечилия Пиччони была вызвана в ведомство. При этом сама компания публично заявляет, что якобы не нарушала международное право.