Временную поверенную в делах США в России вызвали в МИД

МИД: поверенная в делах США Холмс вызвана из-за журналистов в Курской области

Временная поверенная в делах США в России Стефани Холмс вызвана в МИД из-за факта посещения американскими журналистами издания The Washington Post (WP) Курской области. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.

«Был заявлен решительный протест в связи с провокационными действиями американских репортеров, незаконно проникших в Курскую область для пропагандистского освещения преступлений киевского режима», — отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.

Дополнительно сообщается, что Москва фиксирует присутствие американских наемников из частных военных компаний (ЧВК). В связи с этим в министерстве добавили, что «иностранные специалисты и наемники» автоматически являются законной целью Вооруженных сил России на территории Курской области.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские правоохранительные органы изучают факт присутствия американских журналистов из газеты The Washington Post в Судже в Курской области. Ранее также стало известно, что итальянская телерадиокомпания RAI отозвала своих журналистов Стефанию Баттистини и Симоне Траини с Украины после сюжета, сделанного в этом же месте.