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01:26, 20 августа 2024Бывший СССР

Американская ЧВК подтвердила свое участие в атаках на Курскую область

Американская ЧВК опубликовала фото со своими наемниками в Курской области

Фото: Mihir Melwani / Globallookpress.com

Американская частная военная компания (ЧВК) Forward Observation Group подтвердила участие в атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область и опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) фото со своими наемниками.

На кадрах военные позируют на фоне бронемашины HMMWV в составе группы украинских бойцов. В качестве геолокации указана Курская область, подпись к публикации гласит: «The boys in Kursk» («Парни в Курске» — прим. «Ленты.ру»).

Как отмечает RT, в центре фото находится основатель ЧВК Деррик Бейлс.

Ранее сообщалось, что американская администрация продолжает отрицать причастность Вашингтона к планированию или подготовке атаки ВСУ на Курскую область. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась обсуждать украинские военные операции и отметила, что действия ВСУ должно комментировать украинское руководство.

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      Марина Совина
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