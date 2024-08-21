«Ребята в Курске». Американская ЧВК опубликовала фото своих наемников в российском приграничье. Что об этом известно?

Американская ЧВК переадресовала в СБУ вопрос о присутствии наемников под Курском

Американскую частную военную компанию (ЧВК) Forward Observation Group заметили среди бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые участвуют в нападении на Курскую область. При этом давать комментарии ЧВК отказывается, ссылаясь на запрет со стороны Киева.

«При всем уважении к руководству Службы безопасности Украины все вопросы должны быть адресованы им. У нас нет комментариев», — заявили в компании РИА Новости, отвечая на вопрос, участвуют ли они в нападении на российский регион.

Агентство выяснило, что американская ЧВК была задействована в подготовке провокации с токсичными химикатами на территории Украины.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Американская ЧВК опубликовала фото из Курской области

Forward Observation Group опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) фото со своими наемниками. На кадрах военные позируют на фоне бронемашины HMMWV в составе группы украинских бойцов.

«The boys in Kursk» («Парни в Курске» — прим. «Ленты.ру»), — гласит подпись к публикации, в качестве геолокации указана Курская область.

По данным СМИ, в центре фото находится основатель компании Деррик Бейлс.

Как отмечает агентство РИА Новости, замеченная в атаке ЧВК Forward Observations Group действовала на Украине с 2022 года. Первый пост, связанный с действиями ЧВК на Украине, был опубликован 26 февраля 2022 года. На нем изображен подбитый бронеавтомобиль, сама публикация была подписана эмодзи украинского флага.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

МИД назвал ЧВК законной целью для российских военных

В МИД России, комментируя участие американских частных военных компаний, таких как Forward Observation Group, в атаках на Курскую область, заявили, что соответствующие данные идут вразрез с позицией США и со всей очевидностью доказывают вовлеченность Вашингтона в конфликт на Украине в качестве непосредственного участника.

Подобные действия, идущие вразрез с утверждениями администрации Джо Байдена о своей якобы непричастности к нападению украинских неонацистов на Россию, со всей очевидностью доказывают вовлеченность США как непосредственного участника конфликта в злонамеренные замыслы [президента Украины] Владимира Зеленского МИД России

Все иностранные специалисты и наемники автоматически становятся законной военной целью для российских военных, подчеркнули в ведомстве.

Депутат Госдумы Алексей Чепа, в свою очередь, подчеркнул, что руководство американских ЧВК в составе ВСУ не может осуществляться без участия США, что указывает на прямую вовлеченность страны в конфликт.