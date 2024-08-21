Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:00, 21 августа 2024Россия

В России отреагировали на участие ЧВК США во вторжении в Курскую область

Депутат Чепа указал на непосредственное участие США в украинском конфликте

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

США принимают непосредственное участие в украинском конфликте, на это указывают и поставки оружия, техники Украине, и участие американских военных, в том числе, в составе ЧВК, во вторжении в Курскую область, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Очевидно, что участие [в атаке на Курскую область] принимают не только американские наемники, но и французские, наверняка польские. Со всем этим надо разбираться. Тут речь идет не об официальных структурах, а о частных, в числе которых могут находиться представители разных государств», — сказал Чепа.

Он также подчеркнул, что руководство американских ЧВК в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) не может осуществляться без участия США, что указывает на прямую вовлеченность страны в конфликт.

«Когда они [США] пытаются говорить, что о чем-то не информированы, чего-то не знают, — это все ложь. Они участвуют в конфликте начиная с 2014 года», — уверен депутат.

Ранее американская ЧВК Forward Observation Group подтвердила участие в атаках ВСУ на Курскую область и опубликовала фото со своими наемниками. На кадрах военные позируют на фоне бронемашины HMMWV в составе группы украинских бойцов.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Уничтожено десять дронов. Собянин заявил об одной из самых масштабных попыток атаки БПЛА на Москву

      Россиянин описал рабочие привычки в США фразой «в 17:00 офис пустеет моментально»

      На Украине ликвидировали фаната Навального из РДК

      Российский военный сообщил о переброске сил ВСУ

      Немецкий военный назвал причины усиления воинственной риторики в Германии

      Занимающийся сексом с партнершей три раза в год мужчина оказался в тупиковой ситуации

      В России отреагировали на участие ЧВК США во вторжении в Курскую область

      Врач стал выписывать рецепты за секс и попал за решетку

      На Украине заявили об ошибке Зеленского из-за атаки на Курск

      В Германии одной фразой высказались о поддержке Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше