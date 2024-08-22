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16:46, 22 августа 2024Россия

Появились кадры атаки российских танков в Курской области

Опубликованы кадры с атакой колонны российских танков в Курской области

Появились кадры с колонной российских танков, которая атакует Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал DONTSTOPWAR.

На кадрах запечатлены семь российских танков, которые направляются по дороге в сторону противника. В определенные моменты некоторые боевые машины делают выстрелы из орудий.

Авторы канала отметили, что бой ведется при поддержке артиллерии, авиации и расчетов реактивных систем залпового огня.

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В Курской области больше двух недель идут бои с ВСУ. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях, ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, властям ничего не известно, кроме того, что их около 2000 человек.

По данным Минобороны России, за все время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 4,7 тысячи бойцов. Там также заявили, что противник более чем за две недели боев лишился 68 танков, 53 бронетранспортеров, 32 артиллерийских орудий и пять установок зенитных ракетных комплексов.

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      Никита Абрамов
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