Минобороны показало кадры уничтожения разведывательной станции ВСУ в Курской области

МО показало видео момента уничтожения станции разведки ВСУ в Курской области

Минобороны России (МО) показало кадры с моментом уничтожения станции радиоэлектронной разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Соответствующий ролик оказался в распоряжении «Ленты.ру».

«В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск "Север" выявили станцию радиоэлектронной разведки (РЭР) "Пластун" ВСУ», — говорится в сообщении.

На кадрах, снятых с высоты, видна задымленная местность, где, судя по данным министерства, находилась станция.

В оборонном ведомстве отметили, что РЭР была уничтожена при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет». В поражении цели позволили убедиться кадры объективного контроля, добавили министерстве.

В Курской области больше двух недель идут бои с ВСУ. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, властям ничего не известно, кроме того, что их около 2000 человек.

21 августа при попытке ударить по Курской области был сбит украинский истребитель Су-27. Самолет пытался сбросить управляемые авиабомбы, но был уничтожен. Украинские военные, предварительно, хотели поразить частично уцелевший мост через реку Сейм в селе Карыж.