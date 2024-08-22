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15:04, 22 августа 2024Россия

Минобороны показало кадры уничтожения разведывательной станции ВСУ в Курской области

МО показало видео момента уничтожения станции разведки ВСУ в Курской области

Минобороны России (МО) показало кадры с моментом уничтожения станции радиоэлектронной разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Соответствующий ролик оказался в распоряжении «Ленты.ру».

«В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск "Север" выявили станцию радиоэлектронной разведки (РЭР) "Пластун" ВСУ», — говорится в сообщении.

На кадрах, снятых с высоты, видна задымленная местность, где, судя по данным министерства, находилась станция.

В оборонном ведомстве отметили, что РЭР была уничтожена при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет». В поражении цели позволили убедиться кадры объективного контроля, добавили министерстве.

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      Никита Абрамов
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