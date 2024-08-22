Морпехи уничтожили в Курской области разведгруппу ВСУ из 12 человек

РИА Новости: морпехи уничтожили в Курской области разведгруппу ВСУ из 12 человек

Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота уничтожили в Курской области разведгруппу Вооруженных сил Украины (ВСУ), об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Собеседник агентства уточнил, что это произошло возле села Меловое. Также российские военные уничтожили бронемашину «Козак» и захватили оружие натовского образца, в частности ручной пулемет бельгийско-американского производства M249 SAW.

Источник рассказал, что ВСУ в Курской области маскируют опознавательные знаки на своей технике, они завешивают брезентом белые треугольники, нарисованные на корпусе.

Ранее сообщалось, что американские наемники в составе Вооруженных сил Украины попытались прорваться в деревню Русская Конопелька в Суджанском районе Курской области. Российские бойцы отразили атаку и ликвидировали противника, в том числе участников американской частной военной компании (ЧВК) Forward Observation Group (FOG).

