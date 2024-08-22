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18:57, 22 августа 2024Россия

В спецназе «Ахмат» заявили о газовой атаке ВСУ в Курской области. Командир разведчиков вышел на связь в противогазе

Спецназ «Ахмат» подвергся газовой атаке со стороны ВСУ в Курской области

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Украинская армия применила газовое оружие в Курской области. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» с позывным Аид в своем Telegram-канале.

Уточняется, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали бойцов «Ахмата» с помощью газового оружия. Соответствующее видео опубликовал командир. «Спасибо за ночное угощение», — написал он.

На опубликованных кадрах на спецназовцев надеты противогазы. Один из бойцов говорит, что их «снова атаковали газом».

Алаудинов отреагировал на сообщение о смерти одного из командиров «Ахмата»

Ранее генерал-майор Апти Алаудинов опроверг сообщения о якобы смерти одного из командиров спецподразделения «Ахмат» с позывным Шустрый. Во время беседы с военным корреспондентом RT Саргоном Хадая он вышел на связь с военнослужащим.

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Globallookpress.com

Алаудинов связался с Шустрым по видеосвязи и продемонстрировал своего собеседника на камеру. «Шустрый у нас живее всех живых», — сказал генерал. Во время разговора Шустрый также отчитался о выполнении боевых задач на отведенном ему участке ответственности.

Появились фото с убитыми после встречи с бойцами «Ахмата» солдатами ВСУ

Ранее в Telegram-канале «Первый Штурмовой (Группа "Питерского" СпН "Ахмат")» появились кадры убитых украинских военнослужащих. По информации источника, военные ВСУ встретились на поле боя с бойцами «Ахмата».

На фотографиях показаны украинские солдаты со следами горения и поражения осколками или пулями. Некоторые из тел сильно изувечены. Автор канала утверждает, что показанные на снимках бойцы служили в 61-й бригаде ВСУ.

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Globallookpress.com

Боевые действия на территории Курской области продолжаются более двух недель. ВСУ проникли в приграничный российский регион 6 августа, атаковав Суджу. Сейчас в области введен режим контртеррористической операции (КТО) и режим ЧС федерального уровня.

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      Маргарита Миронова
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