Появились фото с разорванными в клочья после встречи с бойцами «Ахмата» солдатами ВСУ

Опубликованы фото с разорванными после встречи с ахматовцами бойцами ВСУ

В сети появились кадры с разорванными в клочья после встречи с бойцами «Ахмата» солдатами Вооруженных сил Украины. Снимки опубликовал Telegram-канал «Первый Штурмовой (Группа "Питерского" СпН "Ахмат")».

На фотографиях показаны украинские солдаты со следами горения и поражения осколками или пулями. Некоторые из тел сильно изувечены: видно обожженную плоть и оторванные конечности.

Канал утверждает, что показанные на снимках украинские солдаты служили в 61-й бригаде ВСУ. Точного места боевого контакта не приводится. При этом ранее сообщалось, что бойцы указанного подразделения ведут патрулирование около участка российской границы Курской области.

Опубликовавший снимки канал называет себя отрядом некоей «всемирно известной компании». При этом многие опубликованные сообщения содержат указание на «Ахмат». Возможно, речь идет о бойцах ЧВК «Вагнер», которые решили продолжить службу в структурах Минобороны.

Ранее появилось встречного боя российской и украинской бронетехники в Курской области. На кадрах российская боевая машина уничтожает противника, расстреливая его из автоматической пушки.