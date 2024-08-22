Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:10, 22 августа 2024Россия

Появились фото с разорванными в клочья после встречи с бойцами «Ахмата» солдатами ВСУ

Опубликованы фото с разорванными после встречи с ахматовцами бойцами ВСУ

В сети появились кадры с разорванными в клочья после встречи с бойцами «Ахмата» солдатами Вооруженных сил Украины. Снимки опубликовал Telegram-канал «Первый Штурмовой (Группа "Питерского" СпН "Ахмат")».

На фотографиях показаны украинские солдаты со следами горения и поражения осколками или пулями. Некоторые из тел сильно изувечены: видно обожженную плоть и оторванные конечности.

Канал утверждает, что показанные на снимках украинские солдаты служили в 61-й бригаде ВСУ. Точного места боевого контакта не приводится. При этом ранее сообщалось, что бойцы указанного подразделения ведут патрулирование около участка российской границы Курской области.

Опубликовавший снимки канал называет себя отрядом некоей «всемирно известной компании». При этом многие опубликованные сообщения содержат указание на «Ахмат». Возможно, речь идет о бойцах ЧВК «Вагнер», которые решили продолжить службу в структурах Минобороны.

Ранее появилось встречного боя российской и украинской бронетехники в Курской области. На кадрах российская боевая машина уничтожает противника, расстреливая его из автоматической пушки.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Путин и Зеленский провели совещания по ситуации в приграничье. О чем говорили и что решили президенты?

      Вице-мэр Москвы поздравила сотрудников столичных МФЦ с 13-летием офисов

      ВСУ попытались атаковать российский регион с помощью беспилотника

      Посольство России оценило присоединение Швейцарии к «военному Шенгену»

      Назван способ решения проблемы с расчетами между Россией и Китаем

      Появились фото с разорванными в клочья после встречи с бойцами «Ахмата» солдатами ВСУ

      Российскую авиакомпанию обвинили в готовке бортовой еды в цехе с тараканами

      Мосгорсуд оставил в СИЗО бывшего главу Военно-строительной компании Минобороны

      В Британии восхитились прорывом российских войск в ДНР

      Россиянам пообещали обеспечить безопасность при голосовании в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше