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15:40, 7 апреля 2024Россия

«Все будет как в ЧВК "Вагнер"». Соратник Пригожина впервые высказался о присоединении к спецназу «Ахмат»

Командир ЧВК «Вагнер» пообещал сохранить порядки после перехода в «Ахмат»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Командир 1-го штурмового отряда частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Александр Кузнецов с позывным Ратибор высказался о переходе в спецназ «Ахмат», о котором ранее объявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Сообщалось, что в «Ахмат» вступят три тысячи бывших бойцов «Вагнера».

Ратибор заявил, что примет в отряд всех, в том числе бывших заключенных, а также пообещал сохранить старые порядки.

Ратибор рассказал, что бывшие бойцы ЧВК довольны службой в «Ахмате»

В аудиосообщении, опубликованном в Telegram-канале «Канал специального назначения», бывший соратник Евгения Пригожина говорит, что возьмет в подразделение всех.

«Братка, я уверен, что мы возьмем всех — всех, кто с нами, всех, кто за родину. Неважно, кто ты — "амбрелла", не "амбрелла" [бывший заключенный], даже в полку создадим отдельно [отряд]», — сказал он.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Ратибор также пообещал сохранить порядки как в ЧВК «Вагнер» — «без всяких бумажек и прочего». Он также рассказал о бывших бойцах ЧВК, которые служат сейчас в спецназе «Ахмат» под руководство Апти Алаудинова. По его словам, они «не нарадуются».

«[Они] говорят: "Мы в своей шкуре, в своем коллективе, никто нам мозг не [делает], Апти за нас вступится"», — процитировал Ратибор бойцов и добавил, что «никто не будет касаться Апти», а все будут работать с ним лично.

Кадыров рассказал о переговорах «Ахмата» с руководством «Вагнера»

В пятницу, 5 апреля, Кадыров сообщил, что по итогам переговоров командира «Ахмата» Апти Алаудинова с руководящим составом ЧВК «Вагнер», которые проводились по его поручению, в спецназ «Ахмат» вступят три тысячи бывших бойцов ЧВК.

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По его словам, это стратегически важный шаг в укреплении обороноспособности страны и повышении эффективности подразделения. Кадыров также сообщил, что Минобороны уже выделило необходимое количество вакансий в составе подразделения.

Глава региона добавил, что все организационные вопросы будут решены в ближайшее время и бойцы смогут приступить к выполнению оперативно-боевых задач.

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      Варвара Кошечкина
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