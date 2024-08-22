Алаудинов отреагировал на сообщение о смерти одного из командиров «Ахмата»

Алаудинов опроверг фейк о смерти одного из командиров «Ахмата», позвонив ему

Замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, генерал-майор Апти Алаудинов опроверг фейк о смерти одного из командиров спецподразделения «Ахмат» с позывным Шустрый. Он сделал это во время беседы с военным корреспондентом RT Саргоном Хадая. Соответствующая видеозапись опубликована в Telegram-канале последнего.

Ранее украинские СМИ сообщили о «ликвидации» Шустрого.

Во время общения с журналистом Алаудинов провел сеанс видеосвязи с военнослужащим. «Шустрый у нас живее все живых», — сказал генерал и продемонстрировал в камеру своего собеседника. Во время разговора Шустрый отчитался о выполнении боевых задач на отведенном ему участке ответственности.

22 августа Алаудинов заявил о непременном достижении Россией целей специальной военной операции. «Россия обречена на победу», — сказал он, подчеркнув, что для страны не существует других вариантов завершения конфликта.