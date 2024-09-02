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09:45, 2 сентября 2024Россия

Открытое горение на горящей более двух недель нефтебазе в Пролетарске ликвидировали

ТАСС: горение на горящей свыше двух недель нефтебазе в Пролетарске ликвидировали

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Открытое горение на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области, которая горит свыше двух недель, ликвидировали. Об этом сообщил источник ТАСС в оперативных службах.

«Возгорание потушили. Расчеты сейчас на месте, сегодня смотрят еще, скажем так, на всякий случай, потому что сильный ветер», — сообщил собеседник агентства.

Нефтебаза в Пролетарске загорелась после атаки трех дронов Вооруженных сил Украины 18 августа. По последним данным, пострадали почти 50 человек.

После начала пожара ВСУ пытались повторно атаковать нефтебазу, чтобы там загорелись цистерны с керосином. Это могло в разы увеличить площадь пожара. В сети также опубликовали кадры последствий пожара.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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