Последствия полыхавшего более недели пожара на российской нефтебазе сняли на видео

Последствия многодневного пожара на ростовской нефтебазе сняли на видео

Последствия полыхавшего более недели пожара на нефтебазе в Пролетарске под Ростовом-на-Дону сняли на видео. Кадры очевидцев публикует Telegram-канал Don Mash.

На выложенных кадрах видно, что из-за многодневного пожара несколько резервуаров с нефтепродуктами оказались полностью разрушены, другие — выгорели. При этом из некоторых емкостей на ростовской нефтебазе продолжают вырываться небольшие языки пламени.

«Вот что осталось [от нефтебазы] (...) Пятнадцать лет строили, за неделю ухайдохали», — прокомментировал ситуацию на промышленном объекте автор видео.

Нефтебаза в Пролетарске загорелась после атаки трех дронов Вооруженных сил Украины 18 августа. Пожар не удавалось потушить более семи дней. В результате инцидента пострадали почти 50 человек, 15 из которых были госпитализированы.