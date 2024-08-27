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11:19, 27 августа 2024Россия

Последствия полыхавшего более недели пожара на российской нефтебазе сняли на видео

Последствия многодневного пожара на ростовской нефтебазе сняли на видео

Последствия полыхавшего более недели пожара на нефтебазе в Пролетарске под Ростовом-на-Дону сняли на видео. Кадры очевидцев публикует Telegram-канал Don Mash.

На выложенных кадрах видно, что из-за многодневного пожара несколько резервуаров с нефтепродуктами оказались полностью разрушены, другие — выгорели. При этом из некоторых емкостей на ростовской нефтебазе продолжают вырываться небольшие языки пламени.

«Вот что осталось [от нефтебазы] (...) Пятнадцать лет строили, за неделю ухайдохали», — прокомментировал ситуацию на промышленном объекте автор видео.

Нефтебаза в Пролетарске загорелась после атаки трех дронов Вооруженных сил Украины 18 августа. Пожар не удавалось потушить более семи дней. В результате инцидента пострадали почти 50 человек, 15 из которых были госпитализированы.

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      Марк Леонов
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