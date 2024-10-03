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07:50, 3 октября 2024Россия

Губернатор раскрыл подробности перехвата 25 дронов ВСУ над регионом Росссии

Воронежский губернатор Гусев: при перехвате 25 дронов ВСУ никто не пострадал

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Около трех десятков беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались атаковать Воронежскую область, сбили над территориями четырех муниципалитетов. Подробности об отражении атаки привел губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.

Беспилотники сбили силами противовоздушной обороны (ПВО) и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По данным главы Воронежской области, в результате попытки атаки никто не пострадал. Повреждения зафиксировали в четырех домовладениях — там посечены заборы и повреждено остекление.

Гусев подчеркнул, что режим опасности атаки беспилотников в регионе сохраняется. В ночь на 3 октября губернатор региона сообщал, что система ПВО сбила более 10 беспилотников над Воронежской областью.

По данным Минобороны, над Воронежской областью за ночь перехватили 25 беспилотников. Всего Украина пыталась атаковать четыре региона с помощью 113 беспилотников. Силы ПВО сбили 73 дрона над Белгородской областью, 14 — над Курской и один — над Брянской областью.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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