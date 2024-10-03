Украина за ночь выпустила по России свыше сотни беспилотников

Минобороны: силы ПВО перехватили 113 дронов ВСУ над четырьмя регионами России

В ночь на четверг, 3 октября, Украина выпустила по территории России свыше сотни беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать четыре региона России с помощью беспилотников самолетного типа. Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 73 дрона над Белгородской областью, 25 — над Воронежской, 14 — над Курской и один — над Брянской областью.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностей об этом там не привели.

В ночь на 3 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке украинского беспилотника в селе Ясные Зори пострадал мирный житель — дрон атаковал его легковой автомобиль. В Белгороде же после падения обломков беспилотного летательного аппарата загорелся мусор на крыше гаража.