В российском регионе после падения обломков БПЛА начался пожар

После падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Белгороде загорелся мусор на крыше гаража. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В селе Ближняя Игуменка Белгородского района на территории частного домовладения произошло возгорание бани. Пожарные расчеты выехали на места», — добавил губернатор Белгородской области.
Гладков напомнил, что на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Система противовоздушной обороны (ПВО) работает над уничтожением объектов, подчеркнул губернатор, призвав жителей не подходить к окнам.
Ранее беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали два села в Белгородской области.