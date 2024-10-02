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22:37, 2 октября 2024Россия

В российском регионе после падения обломков БПЛА начался пожар

Губернатор Гладков: после падения обломков БПЛА в Белгороде загорелся мусор

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

После падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Белгороде загорелся мусор на крыше гаража. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Ближняя Игуменка Белгородского района на территории частного домовладения произошло возгорание бани. Пожарные расчеты выехали на места», — добавил губернатор Белгородской области.

Гладков напомнил, что на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Система противовоздушной обороны (ПВО) работает над уничтожением объектов, подчеркнул губернатор, призвав жителей не подходить к окнам.

Ранее беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали два села в Белгородской области.

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      Евгений Силаев
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