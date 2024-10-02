Власти сообщили об атаке беспилотников ВСУ на два населенных пункта в России

Гладков сообщил об атаке беспилотников ВСУ на два села в Белгородской области

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали два села в Белгородской области. О нападении сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В селе Варваровка Белгородского района в результате сброса взрывного устройства с БПЛА поврежден гараж на территории частного домовладения», — написал чиновник.

Еще один населенный пункт — село Новая Таволжанка — также подверглось атаке дронов. Там зафиксировали поврежденную кровлю на социальном объекте и выбитые окна в частном доме.

В этот же день украинские беспилотники атаковали движущиеся грузовые автомобили в Белгородской области. При нападении пострадали два водителя, рассказал Гладков, одного из них спасти не удалось.