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18:55, 2 октября 2024Россия

Власти сообщили об атаке беспилотников ВСУ на два населенных пункта в России

Гладков сообщил об атаке беспилотников ВСУ на два села в Белгородской области

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали два села в Белгородской области. О нападении сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В селе Варваровка Белгородского района в результате сброса взрывного устройства с БПЛА поврежден гараж на территории частного домовладения», — написал чиновник.

Еще один населенный пункт — село Новая Таволжанка — также подверглось атаке дронов. Там зафиксировали поврежденную кровлю на социальном объекте и выбитые окна в частном доме.

В этот же день украинские беспилотники атаковали движущиеся грузовые автомобили в Белгородской области. При нападении пострадали два водителя, рассказал Гладков, одного из них спасти не удалось.

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      Никита Абрамов
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