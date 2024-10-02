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14:42, 2 октября 2024Россия

Мирный россиянин погиб при атаке дронов ВСУ на грузовые автомобили

Гладков сообщил о погибшем и пострадавшем при атаке FPV-дронов на автомобили

Фото: Reuters

Мирный россиянин погиб и еще один пострадал при атаке двух FPV-дронов на двигавшиеся по дороге автомобили в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«На участке автодороги БелгородШебекиноВолоконовка два FPV-дрона атаковали движущиеся по дороге два грузовых автомобиля. В результате вражеской атаки погиб водитель одной из машин», — написал он.

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Водитель второй машины был доставлен в Шебекинскую центральную районную больницу. Там у него диагностировали минно-взрывную травму и рану головы, добавил глава области.

В этот же день при атаке Вооруженных сил Украины на село Крапивное в Белгородской области погиб один мирный житель, еще четверо пострадали. Среди пострадавших есть два ребенка: девочки 14 и трех лет были доставлены в больницу вместе со своими матерями.

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      Никита Абрамов
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