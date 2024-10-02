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13:02, 2 октября 2024Россия

Один мирный житель погиб и четверо пострадали при атаке ВСУ на российский регион

Гладков заявил о погибшем и четырех пострадавших при атаке ВСУ на село Крапивное

Фото: Reuters

При атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Крапивное в Белгородской области погиб один мирный житель, еще четверо пострадали. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«От полученных ран мужчина скончался на месте до прибытия бригады СМП. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал чиновник.

По предварительным данным, ранения получили четыре мирных жителя, среди которых есть двое детей. 14-летнюю девочку с минно-взрывной травмой и ранами стопы доставили в больницу. Трехлетнего ребенка с закрытой черепно-мозговой травмой сейчас везут в медучреждение.

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Их матерей также доставляют в больницы, добавил глава области.

В этот же день украинские войска атаковали пять населенных пунктов Белгородской области: села Новая Таволжанка, Белянка, Муром, Козинка и Прилесье. В частности, по словам Гладкова, в Новой Таволжанке в результате атаки дрона загорелась кровля частного дома.

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      Никита Абрамов
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