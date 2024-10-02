ВСУ атаковали жилые дома и предприятия в российском регионе

Гладков: ВСУ атаковали села Новая Таволжанка, Белянка, Муром, Козинка и Прилесье

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали пять населенных пунктов Белгородской области: села Новая Таволжанка, Белянка, Муром, Козинка и Прилесье. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в Новой Таволжанке в результате атаки дрона загорелась кровля частного дома. Пожарные ликвидировали возгорание. Кроме того, в селе Белянка беспилотник пробил кровлю ангара сельскохозяйственного предприятия, а также повредил экскаватор.

В Муроме под обстрел попали три частных жилых дома — прилет трех снарядов повредил кровли, фасады и окна. Также в Козинке в результате сброса взрывного устройства с беспилотника огнем уничтожен дом и надворные постройки.

«Село Прилесье Краснояружского района подверглось обстрелу — повреждены три корпуса сельскохозяйственного предприятия, а также пробита газовая труба», — добавил Гладков.

По его данным, пострадавших, предварительно, нет. Информация о последствиях уточняется.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил об атаке дрона ВСУ на грузовой автомобиль в районе села Черемошное. В результате водителя доставили в больницу с множественными осколочными ранениями.