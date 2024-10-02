Один человек ранен при атаке ВСУ на автомобиль в российском регионе

В Белгородской области ВСУ атаковали грузовой автомобиль, водитель ранен

В Белгородской области дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал грузовой автомобиль. Об этом сообщил глава приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Машину атаковал беспилотник, пояснил губернатор. Это произошло в районе села Черемошное примерно в семи километрах от российско-украинской границы.

Ранение получил водитель. Его доставили в больницу с множественными осколочными ранениями.

В ночь на 2 октября ВСУ осуществили еще одну атаку в Белгородской области. Два FPV-беспилотника ударили по селу Тишанка Волоконовского района. Пострадали два мирных жителя.