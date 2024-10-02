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08:47, 2 октября 2024Россия

Один человек ранен при атаке ВСУ на автомобиль в российском регионе

В Белгородской области ВСУ атаковали грузовой автомобиль, водитель ранен

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Белгородской области дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал грузовой автомобиль. Об этом сообщил глава приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Машину атаковал беспилотник, пояснил губернатор. Это произошло в районе села Черемошное примерно в семи километрах от российско-украинской границы.

Ранение получил водитель. Его доставили в больницу с множественными осколочными ранениями.

В ночь на 2 октября ВСУ осуществили еще одну атаку в Белгородской области. Два FPV-беспилотника ударили по селу Тишанка Волоконовского района. Пострадали два мирных жителя.

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      Алан Босиков
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