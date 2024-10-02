Два человека пострадали в результате удара дрона по российскому селу

Гладков: два мирных жителя ранены в результате удара FPV-дрона по селу Тишанка

Два человека ранены в результате удара FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по селу Тишанка Волоконовского района Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

Он указал, что два мирных жителя, получившие осколочные ранения, доставляются в больницу. Сведения о последствиях атаки уточняются, добавил Гладков.

Ранее стало известно, что в результате атаки ВСУ по селу Тишанка в одном социальном объекте повреждены остекление, входная группа и кровля.

До этого беспилотник ВСУ сбили над Белгородской областью во вторник. Летательный аппарат был сбит около 18:30 силами противовоздушной обороны. Целью дрона было нанести удар по российской территории.