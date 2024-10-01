ВСУ атаковали беспилотником российский регион

Украинский беспилотник сбили над Белгородской областью

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны России в Telegram.

Летательный аппарат был сбит около 18:30 мск силами противовоздушной обороны. Целью дрона было нанести удар по российской территории, уточнили в военном ведомстве.

Речь идет о беспилотнике самолетного типа, отметили в Минобороны. Такие беспилотники могут нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать значительные расстояния.

Ранее 1 октября глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле ВСУ храма и памятника бойцам Великой Отечественной войны. К посту приложены фотографии, на которых видно поврежденное здание храма и пробитый насквозь памятник.