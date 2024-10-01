ВСУ обстреляли храм и памятник бойцам Великой Отечественной в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Тишанка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали из артиллерии село Тишанка Волоконовского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в результате обстрела повреждены Свято-Никольский храм, мемориал бойцам Великой Отечественной войны и местный Дом культуры. «Также посечена кровля в одном частном доме и выбиты стекла у припаркованного возле дома легкового автомобиля», — написал Гладков.

К посту приложены фотографии, на которых видно поврежденное здание храма и пробитый насквозь памятник. Также запечатлены дом с посеченной кровлей и машина. Губернатор подчеркнул, что пострадавших предварительно нет. В селе организован подомовой обход. Информация о последствиях уточняется.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 1 октября дежурные средства противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью семь беспилотников ВСУ. Также сообщалось об уничтожении дронов около 07:00 и 11:00 по московскому времени.