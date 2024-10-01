Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:09, 1 октября 2024Россия

ВСУ обстреляли храм и памятник бойцам Великой Отечественной в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Тишанка
архивное фото

архивное фото. Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали из артиллерии село Тишанка Волоконовского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в результате обстрела повреждены Свято-Никольский храм, мемориал бойцам Великой Отечественной войны и местный Дом культуры. «Также посечена кровля в одном частном доме и выбиты стекла у припаркованного возле дома легкового автомобиля», — написал Гладков.

К посту приложены фотографии, на которых видно поврежденное здание храма и пробитый насквозь памятник. Также запечатлены дом с посеченной кровлей и машина. Губернатор подчеркнул, что пострадавших предварительно нет. В селе организован подомовой обход. Информация о последствиях уточняется.

Материалы по теме:
«Обстановка сложная». ВСУ пытаются активно наступать на Курскую область. Чего добивается Украина?
«Обстановка сложная». ВСУ пытаются активно наступать на Курскую область. Чего добивается Украина?
7 августа 2024
«Весь город — руины» Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
«Весь город — руины»Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
19 марта 2024
Дождь из кассетных бомб, детские бронежилеты и 90 секунд на спасение. Сотни тысяч россиян оказались под обстрелами ВСУ
Дождь из кассетных бомб, детские бронежилеты и 90 секунд на спасение.Сотни тысяч россиян оказались под обстрелами ВСУ
16 мая 2024

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 1 октября дежурные средства противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью семь беспилотников ВСУ. Также сообщалось об уничтожении дронов около 07:00 и 11:00 по московскому времени.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      На камере военного ВСУ нашли видео расстрела мирных жителей Курской области

      «ВКонтакте» запустила инклюзивные инициативы к Дню жестовых языков и Дню глухих

      Российского пауэрлифтера придавило 390-килограммовой штангой

      Пьяный турист перепутал официантку с воровкой и жестоко избил ее

      Из Windows разрешили удалить шпионскую функцию

      Виктор Логинов поделился мыслями о Гене Букине на СВО

      Руководство ООН призвало Израиль остановить операцию в Ливане

      В 3700-летнем бревне нашли решение глобальной проблемы

      Европейцев призвали готовиться к холодной зиме

      Россиянин нашел на даче «ведьмины яйца»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше