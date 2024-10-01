ВСУ обстреляли храм и памятник бойцам Великой Отечественной в российском регионе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали из артиллерии село Тишанка Волоконовского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.
По его словам, в результате обстрела повреждены Свято-Никольский храм, мемориал бойцам Великой Отечественной войны и местный Дом культуры. «Также посечена кровля в одном частном доме и выбиты стекла у припаркованного возле дома легкового автомобиля», — написал Гладков.
К посту приложены фотографии, на которых видно поврежденное здание храма и пробитый насквозь памятник. Также запечатлены дом с посеченной кровлей и машина. Губернатор подчеркнул, что пострадавших предварительно нет. В селе организован подомовой обход. Информация о последствиях уточняется.
Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 1 октября дежурные средства противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью семь беспилотников ВСУ. Также сообщалось об уничтожении дронов около 07:00 и 11:00 по московскому времени.