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07:56, 1 октября 2024Россия

Система ПВО сработала над российским регионом

МО России: система ПВО уничтожила БПЛА ВСУ в небе над Белгородской областью
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Ali Hashisho / Global Look Press

Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны (МО) России, заявление ведомства приводится в Telegram.

Как сообщили в МО, система ПВО сработала около 7:00 по московскому времени (совпадает с местным). «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — подытожили в Минобороны.

Известно, что атаки на регион предпринимались и ночью — по сообщению оборонного ведомства, за это время были сбиты восемь БПЛА.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия делает все необходимое для обеспечения безопасности Белгородской области, однако для этого требуется время.

ЖЗЛ
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      Марк Леонов
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