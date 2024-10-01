Над российским регионом за ночь сбили восемь украинских беспилотников

МО РФ: над Белгородской областью за ночь сбили восемь украинских БПЛА

Над Белгородской областью за ночь сбили восемь украинских беспилотников, об этом сообщили в Минобороны России.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли ряд попыток атаковать российский регион БПЛА самолетного типа, уточнили в ведомстве.

«Дежурными средствами ПВО восемь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области», — заявили в Минобороны.

Еще один беспилотник был сбит над приграничным российским регионом около 20:20 по московскому времени накануне. Кроме того, вечером 30 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино.