ВСУ обстреляли Шебекино

Гладков: ВСУ обстреляли белгородский город Шебекино, ранен мирный житель

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его данным, в результате инцидента один мирный житель получил ранения. Гладков уточнил, что снаряд угодил на территорию промышленного предприятия.

Пострадавшему охраннику начали оказывать всю необходимую медицинскую помощь. «Мужчину с открытыми ранениями лица и левого бедра бригада скорой помощи доставляет в областную клиническую больницу», — написал белгородский губернатор.

На предприятии оказались повреждены несколько помещений и был посечен забор. Кроме того, загорелись поддоны — пожарные расчеты ликвидировали очаг возгорания, подчеркнул Гладков.

До этого стало известно, что украинский беспилотник атаковал автобус возле села Ясные Зори Белгородской области, в результате пострадали два человека.