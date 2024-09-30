Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:14, 30 сентября 2024Россия

ВСУ обстреляли Шебекино

Гладков: ВСУ обстреляли белгородский город Шебекино, ранен мирный житель

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его данным, в результате инцидента один мирный житель получил ранения. Гладков уточнил, что снаряд угодил на территорию промышленного предприятия.

Пострадавшему охраннику начали оказывать всю необходимую медицинскую помощь. «Мужчину с открытыми ранениями лица и левого бедра бригада скорой помощи доставляет в областную клиническую больницу», — написал белгородский губернатор.

На предприятии оказались повреждены несколько помещений и был посечен забор. Кроме того, загорелись поддоны — пожарные расчеты ликвидировали очаг возгорания, подчеркнул Гладков.

До этого стало известно, что украинский беспилотник атаковал автобус возле села Ясные Зори Белгородской области, в результате пострадали два человека.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      В России поднимут пенсии. Когда произойдут изменения и кого затронут?

      Российская модель обнажила грудь на зарубежной вечеринке

      Более пяти тысяч километров проследовала собака за поплывшим ради фото россиянином

      В РФС ответили на данные о снижении интереса к футболу в России

      Жительница российского города пожаловалась на многолетнюю свалку в лесу

      ВСУ обстреляли Шебекино

      Анна Семенович раскрыла подробности своей свадьбы

      Россиянин поднялся на автовышку ради неожиданной цели

      Главный дипломат ЕС призвал разрешить ВСУ бить по российским аэропортам

      Раскрыта эффективность антидроновых патронов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше