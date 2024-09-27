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22:57, 27 сентября 2024Россия

БПЛА атаковал автобус в российском регионе

Губернатор Гладков: два человека пострадали в результате атаки БПЛА автобуса

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал автобус возле села Ясные Зори Белгородской области, в результате пострадали два человека. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, одного мирного жителя госпитализировали с осколочными ранениями руки и ног. У второго пострадавшего диагностировали ранения головы и перелом плеча. Их госпитализировали.

«Вся необходимая помощь оказывается. Информация о последствиях уточняется», — написал Гладков.

Ранее в селе Дубовое в квартире жилого дома сдетонировал дрон. В результате восьмилетнюю девочку госпитализировали с минно-взрывной травмой, контузией и осколочным ранением кисти. Ее матери медицинскую помощь оказали на месте.

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      Евгений Силаев
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