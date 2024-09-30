Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:09, 30 сентября 2024Россия

Средства ПВО пресекли попытку атаковать беспилотником российский регион

МО РФ: средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Средства противовоздушно обороны пресекли попытку атаковать российский регион беспилотником самолетного типа, об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — уточнили в ведомстве. Там добавили, что БПЛА был сбит около 20:00 по московскому времени.

Ранее 30 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В России поднимут пенсии. Когда произойдут изменения и кого затронут?

      В российском городе упал лифт с ребенком внутри

      Столтенберг призвал ЕС убедить Трампа продолжать поддерживать Украины

      В российском регионе потребовали снести более тысячи домов из-за фонтанов

      В России раскрыли максимальный размер пособия по беременности в 2025 году

      Боррель заявил об интересе Запада в поражении России

      Автор хита «Матушка-Земля» рассказала о необычных отношениях с мужем

      Священника не смогли спасти после ночи секса и наркотиков в компании коллеги

      Захарова ответила на слова Блинкена о трагедии в Бабьем Яре

      В России проиндексируют социальные пенсии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше