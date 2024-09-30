Средства ПВО пресекли попытку атаковать беспилотником российский регион

МО РФ: средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью

Средства противовоздушно обороны пресекли попытку атаковать российский регион беспилотником самолетного типа, об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — уточнили в ведомстве. Там добавили, что БПЛА был сбит около 20:00 по московскому времени.

Ранее 30 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков.

