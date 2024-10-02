Украинский дрон атаковал село в Белгородской области

Гладков: FPV-дрон ВСУ атаковал село Тишанка в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Тишанка в Белгородской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что удар был нанесен с помощью FPV-дрона. В результате атаки в одном социальном объекте повреждены остекление, входная группа и кровля. Информация о последствиях уточняется.

Гладков добавил, что администрация проведет обход в светлое время суток.

Ранее ВСУ атаковали два села в Белгородской области. В Новой Таволжанке в результате обстрела в одном частном доме была повреждена крыша, а еще в двух жилых строениях выбило окна. Кроме того, в селе Вязовое Краснояружского района дрон-камикадзе атаковал объект торговли: в здании выбиты окна, повреждена входная группа и посечен фасад.