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03:35, 2 октября 2024Россия

Украинский дрон атаковал село в Белгородской области

Гладков: FPV-дрон ВСУ атаковал село Тишанка в Белгородской области

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Тишанка в Белгородской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что удар был нанесен с помощью FPV-дрона. В результате атаки в одном социальном объекте повреждены остекление, входная группа и кровля. Информация о последствиях уточняется.

Гладков добавил, что администрация проведет обход в светлое время суток.

Ранее ВСУ атаковали два села в Белгородской области. В Новой Таволжанке в результате обстрела в одном частном доме была повреждена крыша, а еще в двух жилых строениях выбило окна. Кроме того, в селе Вязовое Краснояружского района дрон-камикадзе атаковал объект торговли: в здании выбиты окна, повреждена входная группа и посечен фасад.

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      Марина Совина
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