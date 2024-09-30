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15:24, 30 сентября 2024Россия

ВСУ атаковали два села в Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали села Новая Таволжанка и Вязовое в Белгородской области

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали два села в Белгородской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что речь идет о селах Новая Таволжанка и Вязовое. По информации Гладкова, в Новой Таволжанке в результате обстрела в одном частном доме была повреждена крыша, а еще в двух жилых строениях выбило окна.

«В селе Вязовое Краснояружского района дрон-камикадзе атаковал объект торговли — в здании выбиты окна, повреждена входная группа и посечен фасад», — написал белгородский глава.

Он отметил, что сведений о пострадавших не поступало. Сотрудники оперативных служб начали проводить работу, заверил Гладков.

До этого в Минобороны рассказали, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник в Белгородской области. Тогда никто из мирных жителей не пострадал.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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