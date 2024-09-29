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22:16, 29 сентября 2024Россия

Беспилотник сбили в Белгородской области

Минобороны: ПВО сбила украинский беспилотник в Белгородской области

Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник в Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

«Около 21:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа», — сообщили в оборонном ведомстве. Другие подробности инцидента не приводятся.

В ночь на 29 сентября система ПВО сбила 125 украинских беспилотников. 67 аппаратов были перехвачены и уничтожены над территорией Волгоградской области, 18 – над территорией Ростовской области.

Позднее еще один беспилотник был сбит в Белгородской области.

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      Евгений Силаев
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