Беспилотник сбили в Белгородской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник в Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.
«Около 21:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа», — сообщили в оборонном ведомстве. Другие подробности инцидента не приводятся.
В ночь на 29 сентября система ПВО сбила 125 украинских беспилотников. 67 аппаратов были перехвачены и уничтожены над территорией Волгоградской области, 18 – над территорией Ростовской области.
Позднее еще один беспилотник был сбит в Белгородской области.