Беспилотник сбили в Белгородской области

Минобороны: ПВО сбила украинский беспилотник в Белгородской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник в Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

«Около 21:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа», — сообщили в оборонном ведомстве. Другие подробности инцидента не приводятся.

В ночь на 29 сентября система ПВО сбила 125 украинских беспилотников. 67 аппаратов были перехвачены и уничтожены над территорией Волгоградской области, 18 – над территорией Ростовской области.

Позднее еще один беспилотник был сбит в Белгородской области.