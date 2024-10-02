В российском регионе при атаке украинского БПЛА пострадал мирный житель

Гладков: в Белгородской области при атаке БПЛА пострадал мирный житель

В Белгородской области при атаке украинского беспилотника пострадал мирный житель. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в селе Ясные Зори дрон атаковал легковой автомобиль. Пострадавшего мужчину со слепыми осколочными ранениями предплечья, спины и поверхностными ранами бедра доставили в городскую больницу. На месте работают оперативные службы.

Ранее Гладков заявил, что после падения обломков беспилотного летательного аппарата в Белгороде загорелся мусор на крыше гаража. Губернатор напомнил, что на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА.

2 октября беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали два села в Белгородской области. В этот же день украинские беспилотники атаковали движущиеся грузовые автомобили в Белгородской области.