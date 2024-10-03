Более 10 беспилотников сбили в российском регионе

Губернатор Гусев: более 10 беспилотников сбили в Воронежской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила более 10 беспилотников. Об этом сообщил глава российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется», — написал губернатор.

Ранее беспилотник сбили в небе над Старым Осколом. В результате пострадала одна женщина. Также падения осколков на российский город в трех домах выбиты окна, а также посечены заборы, фасады и кровли.

Кроме того, в ночь на 29 сентября, военные перехватили над российскими регионами 125 украинских беспилотников. Как сообщили в Минобороны России, 67 из них сбили в Волгоградской области. Еще 18 уничтожили в Ростовской области, по 17 — в Белгородской и Воронежской