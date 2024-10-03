Беспилотник сбили в небе над российским городом

Губернатор Гладков: ПВО сбила беспилотник в небе над Старым Осколом

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник в небе над Старым Осколом. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Ранен один мирный житель. Женщине с резаной раной стопы бригада СМП оказала медицинскую помощь на месте, от госпитализации она отказалась», — сообщил губернатор.

По словам Гладкова, в результате падения осколков на российский город в трех домах выбиты окна, а также посечены заборы, фасады и кровли. Также был поврежден легковой автомобиль.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области при атаке украинского беспилотника пострадал мирный житель. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в селе Ясные Зори дрон атаковал легковой автомобиль, водитель получил слепые осколочные ранения предплечья, спины и поверхностные раны бедра.