Губернатор раскрыл подробности о первой с начала СВО атаке ВСУ на Кировскую область

Губернатор Соколов: три БПЛА ВСУ упали на комбинат в Котельниче и загорелись

Три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали на территорию комбината «Зенит» в Котельниче и загорелись. Подробности о первой с начала специальной военной операции (СВО) атаке по Кировской области раскрыл губернатор региона Александр Соколов в Telegram.

По его словам, атака ВСУ продолжалась с 10 утра. «В результате своевременно принятых мер два беспилотника сбиты, три упали на территорию комбината "Зенит" в Котельниче и загорелись. Они были оперативно потушены», — написал Соколов.

Он добавил, что нарушений в работе предприятия нет, а возгорания горючего не последовало. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы. Пострадавших в результате атаки нет.

При этом ранее сообщалось, что после атаки четырех дронов-камикадзе по Кировской области загорелись два резервуара, один из которых был наполнен нефтепродуктами. Официально эта информация не подтверждена.

Соколов сообщил об атаке беспилотника по емкости для хранения нефтепродуктов в городе Котельнич утром 28 августа. После этого в сети появилось видео пролета дрона рядом с жилыми участками. Также очевидцы запечатлели момент взрыва, по их словам, третьего на тот момент беспилотника, летевшего в сторону нефтебазы.

Также выяснилось, что украинскиt беспилотники могли незаметно пролететь 1,5 тысячи километров до Кировской области благодаря данным спутников НАТО, использованным для построения маршрута. Помимо этого, рассматривается, что ВСУ могли помогать диверсанты.