Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:26, 28 августа 2024Россия

Губернатор раскрыл подробности о первой с начала СВО атаке ВСУ на Кировскую область

Губернатор Соколов: три БПЛА ВСУ упали на комбинат в Котельниче и загорелись
Александр Соколов

Александр Соколов. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали на территорию комбината «Зенит» в Котельниче и загорелись. Подробности о первой с начала специальной военной операции (СВО) атаке по Кировской области раскрыл губернатор региона Александр Соколов в Telegram.

По его словам, атака ВСУ продолжалась с 10 утра. «В результате своевременно принятых мер два беспилотника сбиты, три упали на территорию комбината "Зенит" в Котельниче и загорелись. Они были оперативно потушены», — написал Соколов.

Он добавил, что нарушений в работе предприятия нет, а возгорания горючего не последовало. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы. Пострадавших в результате атаки нет.

При этом ранее сообщалось, что после атаки четырех дронов-камикадзе по Кировской области загорелись два резервуара, один из которых был наполнен нефтепродуктами. Официально эта информация не подтверждена.

Соколов сообщил об атаке беспилотника по емкости для хранения нефтепродуктов в городе Котельнич утром 28 августа. После этого в сети появилось видео пролета дрона рядом с жилыми участками. Также очевидцы запечатлели момент взрыва, по их словам, третьего на тот момент беспилотника, летевшего в сторону нефтебазы.

Также выяснилось, что украинскиt беспилотники могли незаметно пролететь 1,5 тысячи километров до Кировской области благодаря данным спутников НАТО, использованным для построения маршрута. Помимо этого, рассматривается, что ВСУ могли помогать диверсанты.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      «Он знал, что операция будет безуспешна». В США рассказали об огромной цене для главкома ВСУ за атаку на Курскую область

      На Западе признали «несокрушимую мощь» последних ударов России по Украине

      На Украине суд отпустил под залог в 30 миллионов гривен главу Антимонопольного комитета

      Мечтавшая завести детей женщина украла младенца из больничной палаты

      Врач назвал главные меры профилактики проблем с осанкой у школьников

      Трамп уверовал в свое божественное предназначение спасти мир

      Приставки Sony PlayStation 5 резко подорожали

      В ДНР рассказали об эвакуации из подконтрольных ВСУ Покровска и Мирнограда

      В России запустили первый беспилотный поезд

      Трамп уличил Байдена и Харрис в причастности к покушению на него

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше