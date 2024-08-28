Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:48, 28 августа 2024Россия

Стало известно о загоревшемся под Кировом после атаки БПЛА резервуаре с нефтепродуктами

Shot: на нефтебазе в Котельниче после атаки БПЛА горит резервуар нефтепродуктов

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

На комбинате в Котельниче Кировской области после атаки четырех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) горит полный резервуар нефтепродуктов. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Как стало известно, в результате удара дронов-камикадзе загорелись два резервуара, однако один из них, оказавшийся пустым, уже потушили.

Издание также уточняет, что целью ВСУ является комбинат «Зенит». По данным других СМИ, беспилотники атаковали комбинат «Вятка».

Ранее в сети появилось видео пролета одного из атаковавших Кировскую область дронов рядом с жилыми участками. Также очевидцы запечатлели момент взрыва, по их словам, третьего на тот момент беспилотника, летевшего в сторону нефтебазы.

Утром 28 августа губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил об атаке беспилотника по емкости для хранения нефтепродуктов в городе Котельнич. По его данным, к возгоранию это не привело. Пострадавших в результате инцидента нет.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      «Он знал, что операция будет безуспешна». В США рассказали об огромной цене для главкома ВСУ за атаку на Курскую область

      В ДНР рассказали об эвакуации из подконтрольных ВСУ Покровска и Мирнограда

      В России запустили первый беспилотный поезд

      Трамп уличил Байдена и Харрис в причастности к покушению на него

      В Кремле ответили на заявление Зеленского о точке в вопросе транзита газа из России

      Туристка попала в аварию на Бали, едва не лишилась ноги и училась ходить заново

      Губернатор раскрыл подробности о первой с начала СВО атаке ВСУ на Кировскую область

      На Западе указали на сложность завершения конфликта на Украине для Трампа

      Работавшему над созданием ракеты «Сармат» смягчили приговор за взятки

      Российским школьникам стал доступен новый сервис для помощи в учебе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше