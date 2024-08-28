Стало известно о загоревшемся под Кировом после атаки БПЛА резервуаре с нефтепродуктами

Shot: на нефтебазе в Котельниче после атаки БПЛА горит резервуар нефтепродуктов

На комбинате в Котельниче Кировской области после атаки четырех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) горит полный резервуар нефтепродуктов. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Как стало известно, в результате удара дронов-камикадзе загорелись два резервуара, однако один из них, оказавшийся пустым, уже потушили.

Издание также уточняет, что целью ВСУ является комбинат «Зенит». По данным других СМИ, беспилотники атаковали комбинат «Вятка».

Ранее в сети появилось видео пролета одного из атаковавших Кировскую область дронов рядом с жилыми участками. Также очевидцы запечатлели момент взрыва, по их словам, третьего на тот момент беспилотника, летевшего в сторону нефтебазы.

Утром 28 августа губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил об атаке беспилотника по емкости для хранения нефтепродуктов в городе Котельнич. По его данным, к возгоранию это не привело. Пострадавших в результате инцидента нет.