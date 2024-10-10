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07:45, 10 октября 2024Россия

ВСУ пытались ударить по Адыгее

Глава Адыгеи Кумпилов: пригород Майкопа подвергся атаке беспилотников ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В ночь на четверг, 10 октября, пригород Майкопа был атакован со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в Telegram-канале.

«Обошлось без жертв, без пострадавших. На месте находятся представители спецслужб, спасатели», — сообщил Кумпилов.

По его данным, после атаки дронов в регионе начался пожар — его ликвидируют сотрудники МЧС. На фоне происшествия власти решили эвакуировать жителей поселка Родникового.

Ночью 10 октября также сообщалось о попытки атаки ВСУ на Ростовскую область — там сбили 10 беспилотников. Кроме того, один летательный аппарат перехватили над Брянской областью.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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