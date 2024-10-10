В Брянской области сообщили об уничтожении беспилотника ВСУ

Богомаз: ПВО России уничтожили БПЛА над Брянской областью, разрушений нет

Российские военные обнаружили и уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью, сообщил в Telegram губернатор Александр Богомаз.

По его словам, силы противовоздушной обороны (ПВО) России пресекли попытку украинских сил совершить террористическую атаку на территории РФ. «Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ», — подчеркнул он.

По словам главы региона, пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

Ранее в Брянской области сбили 24 дрона ВСУ. Кроме того, перехватили 47 летательных аппаратов над Азовским морем, Краснодарским краем, Белгородской, Курской и Ростовской областями.