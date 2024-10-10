Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:08, 10 октября 2024Россия

В Брянской области сообщили об уничтожении беспилотника ВСУ

Богомаз: ПВО России уничтожили БПЛА над Брянской областью, разрушений нет

Фото: Globallookpress.com

Российские военные обнаружили и уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью, сообщил в Telegram губернатор Александр Богомаз.

По его словам, силы противовоздушной обороны (ПВО) России пресекли попытку украинских сил совершить террористическую атаку на территории РФ. «Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ», — подчеркнул он.

По словам главы региона, пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

Ранее в Брянской области сбили 24 дрона ВСУ. Кроме того, перехватили 47 летательных аппаратов над Азовским морем, Краснодарским краем, Белгородской, Курской и Ростовской областями.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «А у вас костюмчик-то отечественного производства?» Путин пошутил про костюм нижегородского губернатора

      В Брянской области сообщили об уничтожении беспилотника ВСУ

      В США заявили о снижении мощности урагана «Милтон»

      Алаудинов пообещал не дать ВСУ зайти на территорию Белгородской области

      53-летняя актриса показала фигуру в бикини и раскрыла секрет стройности

      Алаудинов заявил о взятии нескольких опорных пунктов ВСУ в Курской области

      В посольстве США разъяснили позицию страны по переговорам о конфликте на Украине

      Евросоюз согласовал выдачу кредита Киеву под российские активы

      Путин разрешил ВТБ сделки с принадлежащими недружественным иностранцам акциями банка

      Силуанов оценил возможность запуска единой валюты БРИКС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше