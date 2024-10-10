Российские военные за ночь сбили 10 беспилотников в Ростовской области

Губернатор Ростовской области Голубев сообщил об уничтожении 10 БПЛА за ночь

Российские военные за ночь уничтожили десять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил в Telegram губернатор рагиона Василий Голубев.

По его словам, российскими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожено и подавлено десять дронов. «По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет», — подчеркнул политик.

9 октября силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ также предотвратили массированную атаку с использованием беспилотников самолетного типа на территории Ростовской области.

В результате было сбито сразу десять дронов — один возле Новошахтинска, еще девять -— на юго-западе региона. Из-за падения обломков в Кагальницком районе возник ландшафтный пожар.