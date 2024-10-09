Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:11, 9 октября 2024Россия

Сразу десять беспилотников сбили над территорией Ростовской области

Губернатор Голубев: ПВО сбили 10 БПЛА, в Кагальницком начался ландшафный пожар

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ предотвратили массированную атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа на территории Ростовской области. В результате было сбито сразу десять дронов — один возле Новошахтинска, еще девять -— на юго-западе — сообщил в Telegram-канале губернатор российского региона Василий Голубев.

«В результате падения обломков в Кагальницком районе возник ландшафтный пожар, который был оперативно потушен дежурно-спасательными службами», — написал губернатор. Он добавил, что пока сведений о пострадавших не поступало.

Еще шесть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа были обнаружены и уничтожены в Брянской области, заявил губернатор Александр Богомаз. Пострадавших и разрушений нет, добавил он.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский отменил второй «саммит мира» в ноябре. Политолог связал это с неудачами ВСУ на фронте

      Попавшая в скандал с рэпером P.Diddy Бейонсе пришла на скачки в жакете на голое тело

      Россиянам рассказали о работе мошенников под видом сотрудников ФСБ

      Врач предупредил об опасности анального секса

      Захарова призвала США разобраться с насиловавшей детей группировкой вурдалаков

      Стали известны подробности о родителях убитых в Тольятти девочек

      В России разработали неуязвимый для РЭБ дрон-камикадзе вертолетного типа

      Павел Дуров анонсировал 10 новых функций в Telegram

      Купленную за пять тысяч рублей картину выставили на аукцион за 19 миллионов рублей

      Легендарные модели iPod признали устаревшими

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше