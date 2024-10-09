Сразу десять беспилотников сбили над территорией Ростовской области

Губернатор Голубев: ПВО сбили 10 БПЛА, в Кагальницком начался ландшафный пожар

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ предотвратили массированную атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа на территории Ростовской области. В результате было сбито сразу десять дронов — один возле Новошахтинска, еще девять -— на юго-западе — сообщил в Telegram-канале губернатор российского региона Василий Голубев.

«В результате падения обломков в Кагальницком районе возник ландшафтный пожар, который был оперативно потушен дежурно-спасательными службами», — написал губернатор. Он добавил, что пока сведений о пострадавших не поступало.

Еще шесть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа были обнаружены и уничтожены в Брянской области, заявил губернатор Александр Богомаз. Пострадавших и разрушений нет, добавил он.