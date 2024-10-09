Силы ПВО сбили еще шесть беспилотников ВСУ над российским регионом

Губернатор Богомаз: над Брянской областью сбили еще шесть БПЛА, пострадавших нет

Еще шесть беспилотников ВСУ самолетного типа были обнаружены и уничтожены в Брянской области. Пострадавших и разрушений нет. Об этом рассказал губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Ранее ночью Богомаз сообщал об уничтожении двух БПЛА противника над Брянской областью. Он отмечал, что оперативные и экстренные службы работают на месте.

«Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. Еще шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО», — уточнил он.

Вечером 6 октября средства ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью. По словам Александра Богомаза, никто не пострадал, разрушений нет.