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03:11, 9 октября 2024Россия

Силы ПВО сбили еще шесть беспилотников ВСУ над российским регионом

Губернатор Богомаз: над Брянской областью сбили еще шесть БПЛА, пострадавших нет

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Еще шесть беспилотников ВСУ самолетного типа были обнаружены и уничтожены в Брянской области. Пострадавших и разрушений нет. Об этом рассказал губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Ранее ночью Богомаз сообщал об уничтожении двух БПЛА противника над Брянской областью. Он отмечал, что оперативные и экстренные службы работают на месте.

«Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. Еще шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО», — уточнил он.

Вечером 6 октября средства ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью. По словам Александра Богомаза, никто не пострадал, разрушений нет.

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      Марина Совина
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