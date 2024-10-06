Над российским регионом уничтожили украинский беспилотник

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Брянской областью, об этом заявил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал он.
Губернатор уточнил, что никто не пострадал, разрушений нет, на место прибыли оперативные и экстренные службы.
Ранее расчет БПЛА группы «Аида» спецназа «Ахмат» сбил беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Баба-яга» под Суджей в Курской области.